В Татарстане со дна Куйбышевского водохранилища поднимут 14 затонувших судов

В рамках пилотного проекта, поддержанного на федеральном уровне, в Татарстане поднимут 14 затонувших судов со дна Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Мы изучили более 90 затонувших судов — из какого материала, какой марки, каков вес, как их можно поднять. На сегодня мы прорабатываем с „Росморречфлотом“ поднятие 14 судов на Куйбышевском водохранилище», — сказал он.

Спикер пояснил, что осталось решить немало юридических моментов. К примеру, кто собственник этих судов, после демонтажа судов чья это будет собственность, и можно ли сдавать суда на металлолом и другие.

«Таких юридических вопросов масса, которые мы сейчас прорабатываем с нашими коллегами, чтобы потом не было судов», — подчеркнул министр.

Начнутся ли работы в этом году, пока точно неизвестно. В настоящее время «Росморречфлот» определяет возможный способ поднятия судов. О своем решении подрядчик проинформирует экологов в августе.