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В Татарстане сняли с реализации более 300 тыс. яиц из-за гриппа птиц в Башкортостане
Более 300 тыс. яиц, произведенных на птицефабрике «Башкирская», сняли с реализации в Татарстане. Это связано с тем, что на предприятии зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РТ.
«Продукцию, которая была выставлена в магазинах, изъяли. То, что находилось на складах, опечатано. Все это отправляется собственнику на уничтожение», – рассказали в ведомстве.
По информации Госкомитета Башкортостана по ветеринарии, 9 августа поступила информация от АО «Птицефабрика "Башкирская"» о начале падежа птиц. 10 августа специалисты ветслужбы выехали на место для отбора проб.
В тот же день в Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории в материалах выявлен вирус высокопатогенного гриппа птиц. Для подтверждения диагноза пробы также были направлены в лабораторию Владимира, откуда получен положительный результат.
Птицефабрика «Башкирская» была признана очагом заболевания, а населенные пункты в радиусе 5 км включены в угрожаемую зону.
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