В Татарстане сняли клип на жестовом языке на песню Басты и Софи «Дочь Огня»

В Татарстане в Международный день инвалидов представили особенный клип на песню Басты и Софи «Дочь Огня». На видео песня исполняется на жестовом языке, сообщает Татарское региональное отделение Всероссийского общества глухих.

В съемках ролика участвовали творческое объединение «Культура» и Казанский национальный исследовательский технологический университет.

«В жестовом языке меньше слов, чем в русском, в нем нет сложных метафор и других атрибутов разговорного языка, к которому мы так привыкли. Поэтому на языке глухих мы постарались рассказать альтернативную историю песни с сохранением смысла», – говорится в подписи к видео.