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В Татарстане сняли клип на жестовом языке на песню Басты и Софи «Дочь Огня»
В Татарстане в Международный день инвалидов представили особенный клип на песню Басты и Софи «Дочь Огня». На видео песня исполняется на жестовом языке, сообщает Татарское региональное отделение Всероссийского общества глухих.
В съемках ролика участвовали творческое объединение «Культура» и Казанский национальный исследовательский технологический университет.
«В жестовом языке меньше слов, чем в русском, в нем нет сложных метафор и других атрибутов разговорного языка, к которому мы так привыкли. Поэтому на языке глухих мы постарались рассказать альтернативную историю песни с сохранением смысла», – говорится в подписи к видео.
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