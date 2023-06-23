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В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за опасности лесных пожаров
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В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Его продлевают девятый раз с начала весны 2023 года.
По данным Гидрометцентра РТ, высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов в республике сохранится с 24 июня по 3 июля.
Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в республике было обьявлено весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля.
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