В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за опасности лесных пожаров

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Его продлевают девятый раз с начала весны 2023 года.

По данным Гидрометцентра РТ, высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов в республике сохранится с 24 июня по 3 июля.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в республике было обьявлено весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля.