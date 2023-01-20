В Татарстане снова подорожали бензин и «дизель»

В Татарстане за неделю, с 9 по 16 января, выросли цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо. Данные об этом опубликованы татарстанстатом.

По данным статистического ведомства, бензин АИ-95 за неделю вырос в цене на 1 копейку – с 49,48 рублей до 49,49 рублей за литр. «Дизель» за это же время подорожал сразу на 10 копеек – с 54,74 до 54,84 рублей за литр топлива.

Отметим, что стоимость АИ-92 и АИ-98 и выше осталась на прежнем уровне: 45,98 рублей за литр АИ-92 и 67,77 за литр АИ-98 и выше.