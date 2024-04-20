В Татарстане снизят норматив дохода от продажи продуктов из личных хозяйств

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В Татарстане планируют обновить норматив чистого дохода, который личные подсобные хозяйства могут получить при продаже плодов и продукции. С одной сотки земли он будет составлять 404,9 рубля в месяц. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Эта сумма на 16,2 рубля ниже установленной летом 2023 года. Тогда, напомним, она составляла 421,1 рубля в месяц.

Норматив рассчитывается для определения мер поддержки, при расчете которых нужны сведения о доходах граждан.

«Применять норматив чистого дохода при назначении мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов граждан, на основании документа о размере личного подсобного хозяйства, выдаваемого органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования», — говорится в порядке расчета норматива.