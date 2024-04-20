Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане снизят норматив дохода от продажи продуктов из личных хозяйств
В Татарстане планируют обновить норматив чистого дохода, который личные подсобные хозяйства могут получить при продаже плодов и продукции. С одной сотки земли он будет составлять 404,9 рубля в месяц. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.
Эта сумма на 16,2 рубля ниже установленной летом 2023 года. Тогда, напомним, она составляла 421,1 рубля в месяц.
Норматив рассчитывается для определения мер поддержки, при расчете которых нужны сведения о доходах граждан.
«Применять норматив чистого дохода при назначении мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов граждан, на основании документа о размере личного подсобного хозяйства, выдаваемого органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования», — говорится в порядке расчета норматива.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»