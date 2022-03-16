В Татарстане снизят налог на прибыль для участников инвестпроектов по утилизации отходов

В Татарстане снизили ставку до 10% по налогу на прибыль для организаций, реализующих инвестиционные проекты по утилизации отходов. Законопроект о регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории РТ приняли депутаты на 30-м заседании Госсовета РТ.

«Предусматривается установление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций в размере 10% для участников региональных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, модернизации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления, отобранных по результатам конкурса», – сказал заместитель министра экономики РТ Динар Шакиров.

Докладчик отметил, что по федеральному законодательству предусмотрен срок предоставления налоговых льгот до 31 декабря 2028 года.

Шакиров добавил, что проектом закона также устанавливаются дополнительное требование к региональным инвестиционным проектам, реализуемым в Татарстане, порядок принятия решения о включении организации в реестр участников региональных инвестпроектов.

Он подчеркнул, что законопроект направлен на стимулирование привлечения инвесторов в Татарстан.