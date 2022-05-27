В Татарстане снизился процент по микрозаймам для предпринимателей

В Татарстане понизился процент по микрофинансовым продуктам для предпринимателей, что связано с уменьшением до 11% кличевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Инициатива по снижению процентной ставки исходила от предпринимателей и была одобрена Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на встрече с бизнесменами республики, посвященной Дню российского предпринимательства.

«В текущих экономических условиях льготное микрофинансирование остается одной из востребованных мер поддержки. Оно позволяет бизнесу и самозанятым развиваться, модернизировать и расширять производство, создавать и сохранять рабочие места без привлечения собственных средств. Мы, в свою очередь, понимаем, как важно сделать условия микрозаймов максимально комфортными и приемлемыми для наших предпринимателей, находимся с ними в постоянной обратной связи и учитываем предложения», – отметил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Изменения затронули микрофинансовый продукт «Содействие» и «Импортозамещение». В первом случае ставка снизилась с 13,5% до 9%, а во втором – с 9% до 7%. Таким образом, сейчас предприниматели могут воспользоваться одним из шести действующих микрофинансовых продуктов с процентной ставкой от 0,1 до 9%.