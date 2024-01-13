В Татарстане снизился миграционный прирост населения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам января — октября 2023 года миграционный прирост населения в Татарстане составил 7228 человек. В сравнении с 10 месяцами предыдущего года показатель снизился на 1294 человека. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом развитии республики от Татарстанстата.

За эти месяцы в регион прибыло 72 367 человек, а 65 139, наоборот, покинули его. По данным статистики, внешняя миграция составила 31 430 прибытий и 24 202 выбытия.

Из них 22 891 человек прибыл в Татарстан с других российских территорий и 8539 — из-за рубежа. Соответственно, 19 249 выбывших отправились в другие субъекты Федерации, а 4908 — уехали за пределы России.