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Ру Тат
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Экономика
15 апреля 2022  17:58
Эльвира Зайнулина

Минэкономики РТ: Спрос на продукты длительного хранения вторую неделю ниже нормы

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В Татарстане стабилизировался спрос на продукты длительного хранения. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана с Президентом республики Рустамом Миннихановым заявил первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин.

«Анализ потоковых данных контрольно-кассовой техники, представленный ФНС России, свидетельствуют о стабильности спроса на розничном продовольственном рынке. Объем реализации продуктов длительного хранения вторую неделю ниже эталонной», – сказал он.

По его словам, министерство промышленности и торговли РТ вместе с муниципальными образованиями продолжают ежедневно мониторить товарные запасы в торговых сетях.

«Объем основных товаров в магазинах и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики. Предприятия торговли обеспечены товарами первой необходимости. В целях обеспечения населения качественной продукции проводятся  традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где жители республики могут приобрести продукты по доступным ценам. Уровень спроса в розничной сети стабилизировался», – отметил Сибгатуллин.

По его словам, в городах Татарстана еженедельно проводятся ярмарки. «Несмотря на то, что уровень спроса в розничной сети стабилизировался увеличенные объемы поставок по ряду позиций на ярмарки сохраняется», – заметил он.

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