В Татарстане снизилось производство пластика, каучука и лекарственных препаратов

В Татарстане за семь месяцев этого года снизилось производство пластика — на 3,5%, каучука — на 16,1%, лекарственных препаратов — на 19,4%. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев на заседании Комитета Государственного Совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Основная причина снижения по каучуку — в декабре произошла авария, пожар на “Нижнекамскнефтехиме”. Сейчас производство восстанавливается. Планируем, что до конца года темпы восстановятся», — сказал спикер.

Минибаев добавил, что есть также другие причины, которые связаны с сокращением поставок на внешний рынок, с отсутствием импортного сырья и катализаторов, а также с транспортировкой продукции. Кроме того, часть проектов останавливается на время перевооружения и реконструкции производств.

За семь месяцев отгрузка предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана составила 1,4 трлн рублей, или 58,9% от объема промышленной торговли республики. За 2022 год предприятиями было отгружено продукции на 2,9 трлн рублей — 62% от общего объема, отметил замминистра.