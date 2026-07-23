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Происшествия 23 июля 2026 11:19

В Татарстане снизилось количество ЧП на воде, погибших тоже стало меньше

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В Татарстане снизилось количество ЧП на воде, погибших тоже стало меньше
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последние полгода в Татарстане стало меньше погибших на воде по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ – главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

«С начала года на водных объектах республики погиб 31 человек, в том числе трое детей, спасены 25 человек, шестеро из которых – дети. За аналогичный период прошлого года погибли 44 человека, в том числе четверо детей, и спасены 30 человек, в том числе 4 ребенка», – привел данные он.

Всего с начала 2026 года на водных объектах Республики Татарстан зарегистрированы 45 происшествий, добавил Денис Мокеев.

#гу мчс рф по рт #водоемы #гибель людей на водоемах
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