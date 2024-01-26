В Татарстане снизилось до двух число свиноводческих хозяйств с низкой защитой от болезней

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В Татарстане сократилось количество свиноводческих предприятий с низким уровнем биологической защищенности от заноса заразных болезней. Сейчас работают два таких хозяйства с поголовьем менее тысячи свиней. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на совместном заседании коллегии с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Оба хозяйства находятся в Сармановском районе – КФХ Ашрафуллина Р.К. и КФХ Сафина Р.М. Для сравнения: в 2022 году таких хозяйств было девять, из них пять предприятий получили более высокий компартмент, а два хозяйства перешли на альтернативные виды животноводства», – рассказал докладчик.

По словам Галеева, угрозой для эпизоотического благополучия республики по африканской чуме свиней остается миграция кабана в дикой фауне. Последние вспышки АЧС в республике были зарегистрированы в 2022 году – 11 случаев среди диких кабанов и домашних свиней.

«По данным Госкомитета по биоресурсам и Росприроднадзора, поголовье кабана в республике составляет 666 голов. Ориентировочно, если из этого количества 400 голов – свиноматки, которые в год могут приносить потомство до 10 голов, то поголовье кабана может превышать 4 тыс. голов. Хотя за 2023 год добыто чуть менее 2,5 тыс. голов», – подчеркнул спикер.

По информации Минсельхоза РФ, из-за низкой биологической безопасности предприятий в 2021 году ущерб от африканской чумы свиней в России составил около 2 млрд рублей. В 2022 году ущерб от АЧС и гриппа птиц достиг 3 млрд рублей. «За прошлый год, по предварительным данным, он составит более 5 млрд рублей», – отметил руководитель управления.