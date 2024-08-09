Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане снизилось число погибших в происшествиях на воде
За 2024 год в Татарстане на воде погибли 50 человек. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности на воде и соблюдении правил плавания на маломерных судах в Республике Татарстан рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.
«С начала года в Татарстане в происшествиях на водных объектах погибли 50 человек. Хотя эта цифра все еще вызывает серьезную обеспокоенность, она на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Венедиктов.
Всего за 2024 год в республике произошло 61 происшествие на водных объектах. Это общее число включает в себя как смертельные случаи, так и инциденты, не приведшие к гибели людей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников