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Происшествия 9 августа 2024 11:12

В Татарстане снизилось число погибших в происшествиях на воде

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За 2024 год в Татарстане на воде погибли 50 человек. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности на воде и соблюдении правил плавания на маломерных судах в Республике Татарстан рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«С начала года в Татарстане в происшествиях на водных объектах погибли 50 человек. Хотя эта цифра все еще вызывает серьезную обеспокоенность, она на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Венедиктов.

Всего за 2024 год в республике произошло 61 происшествие на водных объектах. Это общее число включает в себя как смертельные случаи, так и инциденты, не приведшие к гибели людей.

#ГИМС РТ
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