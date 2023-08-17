В Татарстане снизилось число обращений к медикам после укусов животных

В Татарстане с начала года не было случаев бешенства среди животных. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«За текущий период 2023 года за медицинской помощью с повреждениями, нанесенными животными, обратились 5 880 жителей республики, что на 5,4% ниже аналогичного показателя прошлого года. В прошлом году к медикам обратилось 6 158 человек. Показатель пострадавших от повреждений, нанесенных собаками в республике составил 105,16 на 100 тыс. нас. (3 938 случаев), что на 6,6% ниже аналогичного периода прошлого года (112,56 на 100 тыс. населения)», – отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре РТ напомнили, что бешенство – это опасное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и нередко заканчивается летальным исходом.

Источником инфекции могут быть как дикие животные, так домашние, к которым вирус попадает через укусы или при поедании трупов диких животных. В 75% случаев люди заражаются именно от собак. Наибольшую опасность представляют бездомные, бродячие псы.

«Значительная доля случаев заражения антропургическим бешенством возникает от больных кошек. В сельской местности от 5 до 25% заражений связано с лисицей или енотовидной собакой. В то же время больной человек практической опасности не представляет», – отметили в ведомстве.

Бешенство встречается на всей территории России. В более чем 80% случаев заболевают сельские жители. Горожане нередко заражаются при выезде в сельскую местность.

В Роспотребнадзоре советуют, если вас укусило незнакомое животное, в первую очередь следует тщательно промыть водой с мылом место контакта с животным, при наличии раны – после промывания обработать ее края 5% йодом или 70% этиловым спиртом, после этого необходимо наложить чистую повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.