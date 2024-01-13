Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане снизилось число браков
С января по октябрь 2023 года в Татарстане зарегистрировано 21 250 браков. В расчете на 1 тыс. населения это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение Республики Татарстан», опубликованном Татарстанстатом.
В численном соотношении за 10 месяцев зарегистрировано на 1730 браков меньше, чем годом ранее.
В то же время процентное соотношение разводов осталось прежним — 3,6 на 1 тыс. населения. За указанный период в республике развелось 12 038 человек – на 15 больше, чем в 2022-м.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»