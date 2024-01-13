В Татарстане снизилось число браков

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С января по октябрь 2023 года в Татарстане зарегистрировано 21 250 браков. В расчете на 1 тыс. населения это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение Республики Татарстан», опубликованном Татарстанстатом.

В численном соотношении за 10 месяцев зарегистрировано на 1730 браков меньше, чем годом ранее.

В то же время процентное соотношение разводов осталось прежним — 3,6 на 1 тыс. населения. За указанный период в республике развелось 12 038 человек – на 15 больше, чем в 2022-м.