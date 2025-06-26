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Общество 26 июня 2025 10:22

В Татарстане снизилось число больных наркоманией

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В этом году число выявленных больных наркоманией в Татарстане снизилось на 8,3%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Республики Татарстан Резеда Хаева.

«В Республике Татарстан созданы все условия для профилактики, раннего выявления и реабилитации пациентов с наркологическими заболеваниями. Так, в 2024 году было проведено 17 140 медицинских наркологических освидетельствований, а в 2025 году — уже 3648 », — отметила Резеда Хаева.

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