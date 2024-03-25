В Татарстане снизились риски недобросовестных действий в ОСАГО

В Татарстане по состоянию на 1 января 2024 года фиксируют снижение риска недобросовестных действий в ОСАГО на 1,5 балла. Суммарный риск в республике по итогам оценки ЦБ составил 0,5 балла, поэтому регион включили в «зеленую» зону, следует из мониторинга регулятора.

Уменьшение рисков на 1,5 балла отмечается также в Краснодарском и Алтайском краях, в республиках Мордовия и Адыгея, в Москве и Московской области, в Еврейской автономной области.

«Важно отметить отрицательную динамику рисков в таких крупных субъектах РФ, как Москва, Московская, Воронежская, Иркутская и Нижегородская области, республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский, Красноярский, Алтайский и Приморский края», — говорится в отчете.

В документе также сказано, что средняя выплата по страховке в Татарстане составила 86,2 тыс. рублей, а частота страховых случаев составила всего 5%.

К «красной» (высокорисковой) зоне отнесли пять субъектов РФ: республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, а также Новосибирскую область.