В Татарстане снизились цены производителей на бензин на 5,7%

В Республике Татарстан в марте 2026 года зафиксировано снижение цен производителей на автомобильный бензин на 5,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. При этом в целом по России цены производителей на бензин в этом месяце выросли на 10,4%.

Средние потребительские цены на бензин в РФ в марте увеличились на 1,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении рост составил 12,3%.

Рост потребительских цен на 1,1% и более зафиксирован в 53 субъектах РФ. Заметнее всего – в Ямало-Ненецком автономном округе (+2%). Снижение цен отмечено в Амурской области (-1,7%), Сахалинской области (-1,3%) и Приморском крае (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,8% и 1,2% соответственно.

Рост цен производителей наблюдался почти во всех регионах, заметнее всего – в Нижегородской области (+28,5%), Ленинградской области (+14,1%), Республике Коми (+13,7%), Волгоградской области (+11,7%) и Москве (+11,5%). Снижение, помимо Татарстана, отмечено только в Сахалинской области (-20,8%). В Астраханской области цены остались на уровне февраля.

Цены производителей на нефть в марте выросли на 12,2%, тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом – на 1,9%, добавили в Росстате.