В Татарстане в июне замедлилась годовая инфляция

В июне этого года годовая инфляция в Татарстане снизилась до 16,2% с 18% в мае, следует из информационно-аналитического материала Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

В Нацбанке отметили, что республиканский показатель ниже, чем в Приволжском федеральном округе на 0,29%.

В июне замедлился рост цен на продукты питания. «Отмена санитарных ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран и снижение стоимости импорта (на фоне укрепления рубля) повлияли на рост объема поставок из-за рубежа. Это стало причиной расширения предложения овощей «борщевого набора» и томатов на внутреннем рынке. В результате в июне рост цен на картофель, капусту и помидоры существенно замедлился, а свекла и морковь стоили дешевле, чем годом ранее (после роста цен на них в мае). Дополнительное влияние на динамику цен на томаты оказал рост их производства в российских теплицах», – отмечает Нацбанк.

После мартовского ажиотажа начали корректироваться цены на сахар. «Спрос на этот товар оставался сдержанным из-за ранее сформированных покупателями запасов. Также влияние оказывали меры по ограничению экспорта, принятые весной Правительством Российской Федерации. Все это привело к снижению темпов роста цен на сахар», – отметили в Нацбанке.