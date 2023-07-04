В Татарстане снизилась доля выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и химии

Доля выпускников, сдающих физику в Татарстане, за два года снизилась на 2,9%, химию и биологию – на 0,6%, профильную математику – на 0,3%. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Увеличилась доля выпускников, сдающих информатику, – на 4,1%, обществознание – на 1%. Татарстан отличается стабильно высокими средними результатами в сравнении со среднестатистическими итогами по России», – сказал глава образовательного ведомства.

По его словам, методические службы проанализируют результаты по русскому языку и физике, по которым в этом году наблюдается небольшое снижение.

Всего в государственной итоговой аттестации приняли участие 16 537 человек, из которых 15 135 – выпускники этого года. ЕГЭ сдавали 14 895 выпускников текущего года.