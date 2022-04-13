В Татарстане снимут фильм по новеллам Амирхана Еники и уже объявили кастинг
«Татаркино» открыл кастинг среди жителей Казани на 14 ролей в фильме по новеллам известного татарского писателя Амирхана Еники. Директор «Татаркино» и продюсер Миляуша Айтуганова, заслуженный артист Татарстана, актер театра имени Тинчурина Ирек Хафизов и режиссер будущего фильма Амир Галиаскаров проведут отбор актеров 20 апреля в здании самого «Татаркино».
К кандидатам творческая группа фильма, у которого, как узнал «Татар-информ», пока даже нет названия, предъявляет только одно обязательное условие – владеть в совершенстве татарским языком. Ведь кино, акцентируют организаторы, будет снято полностью на родном языке писателя.
«Съемки начнутся летом. Точной даты пока нет, но ориентировочно июнь-июль. Для съемок нужна будет железнодорожная станция. Рассматриваем вариант в Сабинском районе Татарстана», – сообщила информагентству сотрудник кинокомпании Ландыш Гарифуллина.
Для съемок требуются актеры (необязательно профессиональные), подходящие под описания:
- парень 25-28 лет спортивного телосложения, харизматичный;
- девушка 25-28 лет с изящным телом, со вкусом, не утратившая своей природной красоты;
- полнотелый 40-летний мужчина;
- двое подростков 12-13 лет;
- 35-летняя женщина хрупкого телосложения с жизнерадостным взглядом;
- 17-летняя девушка с худощавым телосложением и обязательным умением петь;
- 20-летний худощавый парень, улыбчивый;
- женщина около 65 лет;
- низкорослый, полнотелый старик 65 лет;
- 12-летняя девушка с длинными волосами и веселым лицом;
- 35-летняя женщина высокого роста с длинными волосами;
- 25-летний парень среднего роста;
- 18-летняя худощавая девушка среднего роста.
Желающих принять участие в кастинге в качестве претендентов на роль в фильме просят предварительно записаться по ссылке. Отбор начнется в 10 утра 20 апреля по адресу: Казань, Петра Алексеева, 3 («Татаркино»).