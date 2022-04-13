В Татарстане снимут фильм по новеллам Амирхана Еники и уже объявили кастинг

«Татаркино» открыл кастинг среди жителей Казани на 14 ролей в фильме по новеллам известного татарского писателя Амирхана Еники. Директор «Татаркино» и продюсер Миляуша Айтуганова, заслуженный артист Татарстана, актер театра имени Тинчурина Ирек Хафизов и режиссер будущего фильма Амир Галиаскаров проведут отбор актеров 20 апреля в здании самого «Татаркино».

К кандидатам творческая группа фильма, у которого, как узнал «Татар-информ», пока даже нет названия, предъявляет только одно обязательное условие – владеть в совершенстве татарским языком. Ведь кино, акцентируют организаторы, будет снято полностью на родном языке писателя.

«Съемки начнутся летом. Точной даты пока нет, но ориентировочно июнь-июль. Для съемок нужна будет железнодорожная станция. Рассматриваем вариант в Сабинском районе Татарстана», – сообщила информагентству сотрудник кинокомпании Ландыш Гарифуллина.

Для съемок требуются актеры (необязательно профессиональные), подходящие под описания:

парень 25-28 лет спортивного телосложения, харизматичный;

девушка 25-28 лет с изящным телом, со вкусом, не утратившая своей природной красоты;

полнотелый 40-летний мужчина;

двое подростков 12-13 лет;

35-летняя женщина хрупкого телосложения с жизнерадостным взглядом;

17-летняя девушка с худощавым телосложением и обязательным умением петь;

20-летний худощавый парень, улыбчивый;

женщина около 65 лет;

низкорослый, полнотелый старик 65 лет;

12-летняя девушка с длинными волосами и веселым лицом;

35-летняя женщина высокого роста с длинными волосами;

25-летний парень среднего роста;

18-летняя худощавая девушка среднего роста.

Желающих принять участие в кастинге в качестве претендентов на роль в фильме просят предварительно записаться по ссылке. Отбор начнется в 10 утра 20 апреля по адресу: Казань, Петра Алексеева, 3 («Татаркино»).