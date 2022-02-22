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Культура
22 февраля 2022  15:02
Арсений Каримов

В Татарстане снимут документальный фильм о жизни мусульман в России

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В Татарстане начнутся съемки документального фильма о жизни мусульман в России. Его планируют показать уже в сентябре на Казанском международном фестивале мусульманского кино. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«С такой инициативой к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратился президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан. Фильм будут снимать в республике. Мы хотим это доверить молодому татарстанскому режиссеру», — пояснил собеседник агентства.

Казань в 2022 году получила статус Молодежной столицы ОИС. По этому поводу в столице Татарстана запланировано несколько крупных событий. 

#тимур сулейманов #страны оис
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