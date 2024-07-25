В Татарстане снимут документальный фильм о бойцах СВО и их семьях «Назначение»

В этом году в Татарстане запланированы съемки документального фильма «Назначение», посвященного защитникам Отечества, исполняющим боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Об этом сообщил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Думаю, фильм выйдет в свет к концу этого года. Общий бюджет фильма, выделенный из бюджета Татарстана, — 1 млн рублей. Работа ведется АНО по поддержке региональной кинематографии и кинообразования „Регион-Кино“. Кинопроизводитель определен Министерством культуры РТ по результатам конкурса, проведенного в марте 2024 года среди социально ориентированных некоммерческих организаций», — добавил собеседник.

Натфуллин рассказал и о мерах поддержки семей участников СВО в Татарстане в сфере культуры. Так, они могут бесплатно получить билеты в кассе любого государственного учреждения не менее чем за пять дней до представления.

Также для семей военнослужащих были проведены ряд культурных мероприятий.