В Татарстане снимут 80 историй с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны

В 2023 году был дан старт социально-гуманитарному проекту «80 историй от ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Проект предусматривает создание 80 видеорепортажей на основе воспоминаний ветеранов. Он стал победителем республиканского конкурса для НКО и получил грант правительства Татарстана.

В 2023 году в 15 районах республики были сняты 43 видеорепортажа о ветеранах войны. В этом и следующем году планируется снять еще 37 репортажей из этого цикла.

Красочно оформленые конверты с записями видеорепортажей на информационных носителях торжественно вручаются самим ветеранам и их семьям на память.