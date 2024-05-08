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Общество 8 мая 2024 09:02

В Татарстане снимут 80 историй с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны

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В 2023 году был дан старт социально-гуманитарному проекту «80 историй от ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Проект предусматривает создание 80 видеорепортажей на основе воспоминаний ветеранов. Он стал победителем республиканского конкурса для НКО и получил грант правительства Татарстана.

В 2023 году в 15 районах республики были сняты 43 видеорепортажа о ветеранах войны. В этом и следующем году планируется снять еще 37 репортажей из этого цикла.

Красочно оформленые конверты с записями видеорепортажей на информационных носителях торжественно вручаются самим ветеранам и их семьям на память.

#ветераны вов
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