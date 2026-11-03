В Татарстане снимают фильм о служебной собаке, выжившей после боев под Изюмом

Фото: АНБО «Ценим Жизнь»

В Татарстане начались съемки игрового документального фильма «Фартовый Оскар» о служебной собаке, которая участвовала в специальной военной операции. Пес по кличке Оскар служил в казанском отряде специального назначения Росгвардии и выполнял задачи в зоне СВО в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фильм снимают при поддержке Министерства культуры Татарстана. Над проектом работает автономная некоммерческая благотворительная организация «Ценим жизнь» совместно с творческой командой режиссера Артема Семенова.

Съемки проходят в трех регионах. В Татарстане съемочная группа работает на территории спецотряда и в селе Теньки Камско-Устьинского района. Также в проекте задействованы площадки в Московской области и городе Зеленокумске Ставропольского края.

В создании картины участвуют действующие военнослужащие спецподразделения Росгвардии и Герой России, генерал-майор Сергей Хайрудинов.

В центре сюжета – история боевого братства двух кинологов: Ильдара из Татарстана и Камо из Ставропольского края, а также их четвероногого товарища Оскара. Во время боев под Изюмом собака получила ранения, но выжила. Когда Оскара уже считали погибшим, он самостоятельно добрался до соседнего подразделения. Там его спас и выходил Камо, после чего пес вернулся к своему первому хозяину Ильдару.

В основу фильма легла реальная история кинологов, которые вместе со служебными собаками выполняют задачи в зоне СВО. Создатели рассказывают ее через интервью с непосредственными свидетелями событий, а также показывают повседневную службу, тренировки и заботу росгвардейцев о своих четвероногих напарниках.

Еще одна важная часть фильма – реконструкция событий. Постановочные сцены снимают с участием актеров при поддержке спецотряда Росгвардии. В них также задействованы реальные участники боев под Изюмом.

К настоящему времени съемочная группа провела пять смен, в том числе сняла постановочные эпизоды. Впереди – заключительная смена, во время которой планируют восстановить события в одном из районов Татарстана.