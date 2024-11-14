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Общество 14 ноября 2024 20:41

В Татарстане снимают эпизод для шоу «Битва экстрасенсов»

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Нижнекамск стал местом для съемок эпизода телешоу «Битва экстрасенсов». На ул. Чабьинскую, где развернули работу члены съемочной группы, пришли десятки местных жителей, сообщает НТР 24.

Отмечается, что одном из снимков, опубликованных в соцсетях, нижнекамцы увидели Максима Левина.

По предварительным данным, эпизод с Нижнекамском станет частью выпуска, который выйдет в эфир в 2025-м. При этом съемки в городе продлятся до поздней ночи (15 ноября).

#Татарстан #съемки #битва экстрасенсов
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