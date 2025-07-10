В Татарстане смертность трудоспособного населения возросла на 15%

За последние десять лет в Республике Татарстан коэффициент смертности трудоспособного населения увеличился на 15%. Информация об этом появилась в постановлении кабмина РТ «Об утверждении региональной программы „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Татарстан“».

При этом показатель общей смертности в республике снизился на 5,9%. В 2024 году татарстанцы чаще всего умирали от болезней кровообращения.

Кроме того, за этот же срок на 45,5% увеличилось количество сердечно-сосудистых больных. В целом общая заболеваемость всего населения за десять лет выросла на 11,4%. Также зарегистрирован рост общей заболеваемости по следующим видам: новообразования — на 19,9%, болезни органов дыхания — на 12,8%, заболевания нервной системы прибавили 10,3%.