news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 июля 2025 09:05

В Татарстане смертность трудоспособного населения возросла на 15%

Читайте нас в
Телеграм

За последние десять лет в Республике Татарстан коэффициент смертности трудоспособного населения увеличился на 15%. Информация об этом появилась в постановлении кабмина РТ «Об утверждении региональной программы „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Татарстан“».

При этом показатель общей смертности в республике снизился на 5,9%. В 2024 году татарстанцы чаще всего умирали от болезней кровообращения.

Кроме того, за этот же срок на 45,5% увеличилось количество сердечно-сосудистых больных. В целом общая заболеваемость всего населения за десять лет выросла на 11,4%. Также зарегистрирован рост общей заболеваемости по следующим видам: новообразования — на 19,9%, болезни органов дыхания — на 12,8%, заболевания нервной системы прибавили 10,3%.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

9 июля 2025
Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

9 июля 2025