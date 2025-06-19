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Происшествия 19 июня 2025 14:34

В Татарстане случаев рецидива среди осужденных без лишения свободы стало в 2 раза меньше

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Благодаря пробации в этом году в Татарстане количество случаев рецидива преступлений среди осужденных, не отбывающих наказание в виде лишения свободы, сократилось в два раза по сравнению с данными за прошлый год. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации закона «О пробации в Российской Федерации» на территории Республики Татарстан, рассказала начальник отдела исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по РТ Олеся Шафигуллина.

«Несмотря на то что закон о пробации, касающийся осужденных, которым вынесен приговор без лишения свободы, начал действовать в полную силу только в прошлом году, уже есть первые результаты: по сравнению с 2024 годом рецидив преступлений среди осужденных, не изолированных от общества, снизился почти в два раза», — отметила она.

Пробация — это комплекс мер по социальной адаптации, ресоциализации и профилактике повторных преступлений. Осужденным, после освобождения или в рамках условного отбывания наказания, оказывается помощь в трудоустройстве, временному предоставлению жилья, оформлению документов, а также восстановлению социальных связей, утраченных во время отбывания наказания.

#рецидивист #УФСИН по РТ #освободившиеся осужденные
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