В Татарстане слепили снежную скульптуру, посвященную бойцам СВО

Семья Аскаровых из села Старое Курмашево Актанышского района РТ слепили снежную скульптуру, посвященную участникам специальной военной операции.

Аскаровы с нетерпением ждут каждый новый год. Ведь именно в этот прекрасный зимний период творческая семья особенно вдохновляется. Зимой на улицах белоснежные хлопья густо покрывают землю, и звезды на ночном небе сияют ярче.

Данияр с женой Тарзимой в это время забывают обо всем, перед воротами один за другим начинают лепить снежные скульптуры снежные фигуры. У Аскаровых десятки героев, бюстов, сказочных персонажей приветствуют гостей.

Комиссия по оценке новогоднего украшения сельских поселений во главе с заместителем главы района Ильшатом Габдулхаевым тоже была поражена таким сказочным чудом. Помимо Деда Мороза, Снегурочки, Дракона — хозяина года и других персонажей, здесь появилась скульптура посвященная военнослужащим.

«Эта статуя называется „Дуга Победы“. Старались отразить сильный дух наших раненых в специальной военной операции. Вылечившись в госпиталях, они снова идут на фронт, желаем скорейшей победы и возвращения их на Родину!» — говорит Тарзима апа.

Еще один примечательный снежный постамент — это посвященный знаменитому скульптору Василю Маликову, уроженцу села Старое Курмашево. В этом году нашему выдающемуся земляку исполняется 100 лет со дня рождения. Постамент напоминает памятную доску, на табличке написана обширная информация о Василе Маликове. Сами Аскаровы живут на улице Василя Маликова, гордятся таким знаменитыми односельчаном, радуются тому, что могут продолжить его дело своими снежными фигурами.

Тарзима подробно рассказывает о каждой снежной скульптуре. Видно, что ни один из них не сделан принудительно, в каждую холодную снежную кучу вложен смысл, от которого исходит душевное тепло Аскаровых.

Инициатором идей выступает глава семейства.

«Еще в ноябре перед воротами насыпали снег. Мы только начали нарисовать фигуры, пошел дождь. После намокания рука лепится по-новому, так и появилась вот эта елка», — говорит Данияр.

Здесь можно увидеть и гусей, которые как в нашем детстве несут яйца в гнезде, и веселых клоунов. Все окрашено в яркие цвета.

Скульптурную улицу посещают не только односельчане, но и жители других сел района, удивляются, восхищаются, общаются с хозяевами. Теперь и из городов и районов республики есть люди, которые приезжают посмотреть на такое волшебство.

Дома и дворовые территории Аскаровых украшают не только статуэтки, но и разноцветные огни. Они светятся на воротах, заборах, карнизах домов, гаражей.