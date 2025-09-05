В Татарстане следователи начали проверку после гибели женщины под колесами поезда

Фото: Центральное МСУТ СКР

Центральное следственное управление СКР проводит проверку по факту гибели женщины под колесами поезда в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии, трагедия произошла в четверг на пешеходном переходе, расположенном на 794-м километре перегона Бирюли-Восстание. Женщина решила перейти через пути на запрещающий сигнал светофора и попала под поезд.

В результате наезда подвижного состава она получила серьезные травмы и погибла. По данным агентства, трагедия произошла рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2».

В рамках проверки следствие намерено выяснить все детали ЧП. По ее результатам будет принято процессуальное решение.