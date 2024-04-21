В Татарстане следователи добились выплаты более 1,4 млн долга по зарплате

В Татарстане следователи добились погашения задолженности по заработной плате четырем сотрудникам местной компании. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, директор фирмы с июля по декабрь 2023 года не выплачивал заработную плату четырем сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 1,4 млн рублей.

После вмешательства сотрудников ведомства задолженность была полностью погашена.

«В последующем уголовное преследование в отношении руководителя фирмы прекращено в мировом суде за примирением сторон», – отметили в ведомстве.