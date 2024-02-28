В Татарстане следователи добились выплаты более 120 млн долга по зарплате

Следователи добились погашения задолженности по заработной плате 1494 сотрудникам местной компании. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с декабря 2022 по май 2023 сотрудникам не выплачивалась заработная плата и иные выплаты, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 120 млн рублей.

После вмешательства сотрудников ведомства задолженность была полностью погашена.