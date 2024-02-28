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Происшествия 28 февраля 2024 13:14

В Татарстане следователи добились выплаты более 120 млн долга по зарплате

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Следователи добились погашения задолженности по заработной плате 1494 сотрудникам местной компании. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с декабря 2022 по май 2023 сотрудникам не выплачивалась заработная плата и иные выплаты, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 120 млн рублей.

После вмешательства сотрудников ведомства задолженность была полностью погашена.

#долги по зарплате
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