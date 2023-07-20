В Татарстане следком возбудил дело из-за нехватки мест в школе и детских садах Куюков

Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту отсутствия необходимого количества дошкольных и общеобразовательных учреждений в деревне Куюки. Соответствующие сведения опубликованы на странице приемной Председателя СК России в социальной сети.

В связи с отсутствием нужного количества мест в детских садах и школе было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в ведомстве.

Известно также, что дело о халатности расследуется по факту несоответствия инфраструктуры системы образования потребностям жильцов ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района.