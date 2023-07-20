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В Татарстане следком возбудил дело из-за нехватки мест в школе и детских садах Куюков
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту отсутствия необходимого количества дошкольных и общеобразовательных учреждений в деревне Куюки. Соответствующие сведения опубликованы на странице приемной Председателя СК России в социальной сети.
В связи с отсутствием нужного количества мест в детских садах и школе было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в ведомстве.
Известно также, что дело о халатности расследуется по факту несоответствия инфраструктуры системы образования потребностям жильцов ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района.
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