В Татарстане скорректировали госпрограмму по защите населения от ЧС

Власти Татарстана скорректировали программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2027 годы». Документ появился на официальном портале правовой информации.

Так, появился пункт о новых формах и методах ведения военных действий.

«Возникающие и прогнозируемые чрезвычайные ситуации, применение новых форм и методов ведения военных действий создают предпосылки для количественного и качественного отстаивания материально-технической базы сил гражданской обороны и единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – указано в постановлении.

Кроме того, теперь программа также направлена на комплексное развитие правоохранительных органов, спецслужб, аварийно-спасательных формирований, а также на достижение стратегического национального приоритета «Оборона страны».

Стоит отметить, что всего на обеспечение программы с 2024 по 2026 годы будет выделено 4,9 млрд рублей.