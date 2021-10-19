В Татарстане школьники смогут пройти бесплатные курсы программирования

Ученики среднеобразовательных учреждений Республики Татарстан в возрасте от 14 лет получат возможность записаться на бесплатные курсы по программированию, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Присоединиться к обучению на курсах также могут школьники, проживающие в Белгородской, Новгородской и Пензенской областях, а также в Якутии.

Юным программистам предлагается выбрать одну из восьми образовательных организаций: «Алгоритмика», университет «Иннополис», «1С-Образование», «Фоксфорд», «Кодемика», «Мобильное электронное образование», университет «Синергия» и Центр современных образовательных технологий и систем, где они смогут изучить языки программирования Python, C#, Java, SQL, C++ и JavaScript.

Выбрать подходящий курс можно на сайте talent-it.ru, где школьникам также нужно будет пройти входное тестирование на профориентацию и мотивацию и заполнить анкету участника.

Обучение организует Минцифры России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». А именно-федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Курсы по программированию — еще один стимул для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой. На них молодые люди не только получат знания и опыт, но и в дальнейшем они позволят им стать более востребованными специалистами на рынке», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он также сообщил, что обучение продлится до конца текущего года, а в 2022 году будет масштабироваться на все 85 регионов России.