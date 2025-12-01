news_header_top
Происшествия 1 декабря 2025 11:06

В Татарстане СК на транспорте начал проверку после смертельного наезда поезда на мужчину

Сотрудники Центрального МСУТ СКР начали доследственную проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 29 ноября на остановочной платформе Чепчуги. По данным агентства, поезд по маршруту «Новокузнецк — Москва» сбил 63-летнего мужчину.

Машинист предотвратить наезд не смог из-за продолжительного тормозного пути поезда, и мужчина оказался под колесами, от чего получил смертельные травмы.

#поезд сбил пешехода #проверка
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025