В Татарстане СК на транспорте начал проверку после смертельного наезда поезда на мужчину

Сотрудники Центрального МСУТ СКР начали доследственную проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 29 ноября на остановочной платформе Чепчуги. По данным агентства, поезд по маршруту «Новокузнецк — Москва» сбил 63-летнего мужчину.

Машинист предотвратить наезд не смог из-за продолжительного тормозного пути поезда, и мужчина оказался под колесами, от чего получил смертельные травмы.