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Ру Тат
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Экономика
10 июня 2022  20:36
Эльвира Зайнулина

В Татарстане системообразующим предприятиям одобрили льготные кредиты на 4,7 млрд рублей

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Системообразующим предприятиям Татарстана выделили около 4,7 млрд рублей льготных кредитов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете Министров республики. 

«За неделю по программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств системообразующих организаций российской экономики по ранее поданным заявкам выдано 4,7 млрд рублей», — отметил вице-премьер. 

Кроме того, Шагиахметов добавил, что в мае не все предприятия страны воспользовались правом на отсрочку страховых взносов.

«В республике право на отсрочку страховых взносов за II квартал предоставлено 150 тыс. предприятий и организаций», — уточнил он.

#господдержка
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