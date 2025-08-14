news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 августа 2025 16:47

В Татарстане силовики накрыли нарколабораторию, где производили синтетику

Читайте нас в
Телеграм

Сотрудники УФСБ по РТ накрыли подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Хозяин лаборатории – житель Альметьевского района РТ – задержан. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина производил мефедрон в особо крупном размере для последующего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео: Пресс-служба УФСБ по РТ

#нарколаборатория #УФСБ РФ по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

13 августа 2025
Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

13 августа 2025