В Татарстане создадут план наземных и подземных коммуникаций

Фонд пространственных данных Татарстана начал формировать сводный план наземных и подземных коммуникаций республики. Это необходимо, чтобы обеспечить органы государственной власти и местного самоуправления, а также юридических и физических лиц, занимающихся градостроительной деятельностью, достоверной информацией о месторасположении и основных технических характеристиках наземных и подземных коммуникациях, сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Уже получены данные и материалы об объектах инженерной инфраструктуры от 34 муниципальных районов. Подписано соглашение с АО «Транснефть-Прикамье», в рамках которого предоставлены сведения об участках трубопроводов и зонах минимальных расстояний. В работе – подписание договоров о сотрудничестве с ООО «Газпром трансгаз Казань» и АО «Сетевая компания».

В Высокогорском районе намечено реализовать пилотный проект по ведению плана наземных и подземных коммуникаций. На данный момент получены и отсканированы материалы по объектам водоснабжения 24 населенных пунктов, запрошены сведения от операторов связи, уточнили в пресс-службе ведомства.