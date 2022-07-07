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Ру Тат
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Политика
7 июля 2022  14:42
Надежда Гордеева

В Татарстане сформируют новый состав Центральной избирательной комиссии

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В Татарстане сформируют новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума Государственного Совета республики.

«Формирование нового состава Центральной избирательной комиссии осуществляется на основе предложений политических партий, представленных в Госдуме, Госсовете, других политических партий и общественных объединений, а также представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК России», – рассказал председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Депутат уточнил, что в сентябре этого года истекает срок полномочий Центризбиркома республики, который по законодательству составляет пять лет.

По словам Хабибуллина, Центральная избирательная комиссия формируется в составе 14 членов с правом решающего голоса, при этом семь членов назначаются Государственным Советом, остальные – Президентом Татарстана.

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