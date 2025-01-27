В Татарстане сформированы предложения для инвестирования на 2 млрд рублей

Минэкономразвития РФ собрало инвестпредложения регионов на 250 млрд рублей. Субъекты страны сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях. От Татарстана в пул федерального ведомства вошло 2 проекта, сообщило Минэкономики РТ.

Подготовка инвестпредложений способствует достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по привлечению частных инвестиций в экономику страны.

«Новый элемент регионального стандарта — формирование инвестиционных предложений субъектов по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Сейчас подготовили первый пакет из 76 таких предложений от 31 региона с запросом на финансирование в размере 250 млрд рублей. Важно, чтобы по таким предложениям регион был готов оказать содействие в сборе разрешительной документации и подключении к инфраструктуре, формировании корзины мер поддержки», — сообщил Мурат Керефов.

В Республике Татарстан ищут инвесторов для реализации 2 инвестпредложений, вошедших в федеральный перечень. Речь идет об индустриальном парке в городе Альметьевск и строительстве гостиничного комплекса в городе Елабуга. Размер требуемых инвестиций для реализации проектов составит 2 млрд рублей.

Впоследствии указанные инвестпредложения будут размещены на Инвестиционной карте России, а также Инвестиционном портале РТ — и к реализации проекта сможет приступить любой предприниматель.

Сейчас на Инвестиционном портале РТ уже размещены 16 инвестпредложений - от производства кормов для питомцев и аквакультур до строительства коттеджного поселка и терминального комплекса. Ознакомиться с параметрами и условиями проектов можно по ссылке.

Инвестпредложения содержат проработанные документы о предварительных условиях реализации проекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении и доступных мерах поддержки.

Формирование инвестпредложений — часть нового этапа развития регионального инвестиционного стандарта. Он включает в себя работу по сокращению клиентского пути инвестора в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток» и внедрение системы сбора обратной связи от бизнеса.

Сейчас в разработке находятся и другие элементы Регионального инвестиционного стандарта. Так, в сентябре в 30 регионах была запущена система обработки обращений бизнеса через «Госуслуги». Сейчас обработано уже около 1 тыс. заявок. В основном инвесторов интересуют вопросы техприсоединения, аренды земли и возможности кредитования. В Татарстане обращение можно оставит по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/help/obratitsya_business

Для повышения качества работы с инвесторами в регионах совместно с Президентской академией и «Росатомом» реализуется проект «Сквозной инвестиционный поток». Он направлен на сокращение сроков выдачи инвесторам необходимой документации, а также ускорение процедуры подключения к объектам инфраструктуры.