news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 февраля 2026 14:12

В Татарстане сформировали оргкомитет конкурса красоты MISS, MRS и LITTLE MISS BRICS

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане создан организационный комитет по подготовке и проведению Международного конкурса красоты «MISS, MRS и LITTLE MISS BRICS 2026». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Оргкомитету поручено в течение 30 дней разработать и утвердить план подготовки и проведения конкурса. Также республиканским органам власти и органам местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие в подготовке и проведении мероприятия.

Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» предстоит обеспечить широкое освещение конкурса в республиканских и местных СМИ. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры Республики Татарстан.

Распоряжение подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Напомним, в марте в выставочном центре Kazan Expo пройдет масштабный конкурс MISS, MRS и LITTLE MISS BRICS, который соберет представительниц стран БРИКС и других государств на одной сцене. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, в течение 8 дней девушки из 21 страны продемонстрируют не только внешнюю красоту, но и свои таланты, культурные традиции и национальные особенности. Организаторы ожидают более 2 тыс. гостей.

#БРИКС #конкурс красоты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

4 февраля 2026
Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

4 февраля 2026