В Татарстане сезон охоты на водоплавающую дичь откроется 12 апреля

Сезон охоты на водоплавающую дичь в этом году откроется 12 апреля, на неделю раньше привычных сроков. Это связано с ранней весной и особенностями текущего климатического сезона.

Заместитель Председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов рассказал, как подать заявление охотника.

Для удобства охотников заявления принимаются онлайн через портал Госуслуг. Обращаем внимание, что за нарушение правил охоты предусмотрен административный штраф от 500 до 4000 рублей.