В Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ по биологии на сто баллов

В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по биологии, прошедшего 14 июня. Экзамен на сто баллов сдали шесть выпускников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«По сто баллов на ЕГЭ по биологии набрали выпускники из лицея №78, гимназии №26 и школы №19 Набережных Челнов, Муслюмовской гимназии, Черемшанского лицея, гимназии №139 Казани», — отметили в министерстве.

Кроме того, получили по сто баллов за ЕГЭ и по химии, и биологии Гульнара Гараева из лицея №78 имени А. С. Пушкина Набережных Челнов и Шамиль Баянов из Муслюмовской гимназии.

Всего ЕГЭ по биологии сдавали 2693 выпускника этого года. Средний балл за экзамен составил 56,71. Не завершили экзамен по уважительной причине два человека. Не преодолели минимальный порог 264 участника ЕГЭ.