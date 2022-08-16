В Татарстане шесть районов перевыполнили план по производству молока

В Татарстане за семь месяцев 2022 года шесть районов перевыполнили план по производству молока. Еще пять муниципалитетов показали низкие результаты, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Выполнение плана производства молока на уровне 100,2% – больше на 1619 тонн. Наращивают производство молока сверх плана Сабинский, Аксубаевский, Балтасинский, Атнинский, Кукморский и Мамадышский районы. Не могут реализовать свой потенциал Азнакаевский, Мензелинский, Заинский, Верхнеуслонский и Алькеевский районы», – рассказал на совещании заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Всего в Татарстане за семь месяцев произведено 875 тыс. тонн молока, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Средний надой на корову – на уровне 4 тыс. 133 кг, что на 264 кг больше к 2021 году. При этом в республике имеется 25 хозяйств с надоями на корову менее 10 кг», – отметил замминистра.

По его словам, консультантам по животноводству тех районов, которые отстают по производству молока, поручено проработать рацион кормления животных.

В республике также продолжается идентификация крупного рогатого скота. В настоящее время чипировано более 385,3 тыс. голов, что составляет 60% от общего поголовья в регионе. Гарипов предупредил, что к концу этого года показатель должен достичь 100%.