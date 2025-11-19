В Татарстане шесть муниципальных депутатов были уволены в связи с утратой доверия

В Татарстане за 9 месяцев с начала года шесть депутатов муниципалитетов были уволены в связи с утратой доверия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

«За девять месяцев этого года в Татарстане в органах государственной власти и муниципальных органах проведено 116 проверок: сведений о доходах, а также проверок, связанных с неурегулированными конфликтами интересов и контролем за расходами. К ответственности привлечено 83 человека. Нашим подразделением за девять месяцев проведено более 26 проверок, которые касались полноты сведений о доходах, соблюдения ограничений и запретов, контроля за расходами. По итогам проверок 24 лица привлечены к ответственности, из которых шестеро уволены в связи с утратой доверия», — рассказал Рустам Гаязов.

Шестеро уволенных являлись депутатами муниципальных образований Лаишевского, Черемшанского, Тукаевского, Нижнекамского, Алексеевского, Кайбицкого районов. Эти данные приведены по итогам проверок Управления Раиса Республики Татарстан.

«Такая мера ответственности применена за предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах, неурегулирование конфликта интересов, а также за владение иностранными финансовыми инструментами – как правило, это акции», – отметил Гаязов.

В пример он привел депутата совета Черемшанского района, который одновременно руководил государственным унитарным предприятием. Проверка выявила, что он заключал договоры с местным предпринимателем на покупку запчастей и реагентов, и эти сделки были схемой по обналичиванию денежных средств.

«Проверка также показала несоответствие доходов и расходов. Он приобрел две квартиры в Казани. Мы направили материалы в прокуратуру, и сейчас в суде решается вопрос об изъятии этих квартир в доход государства. Он был уволен в связи с утратой доверия. Материалы на него передали в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело», — добавил он.