На выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва, которые проходят сегодня в Татарстане, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 32 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«У нас достаточно эффективно работает удобный сервис „Мобильный избиратель“. Этим сервисом воспользовались 32 тыс. наших избирателей, или 1%. Это удобный и востребованный сервис. Мы видим по количеству обращений и звонков в избирательную комиссию, что большинство вопросов по работе мобильного сервиса — как воспользоваться, где посмотреть», — отметил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.