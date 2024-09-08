Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 32 тыс. человек
На выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва, которые проходят сегодня в Татарстане, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 32 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«У нас достаточно эффективно работает удобный сервис „Мобильный избиратель“. Этим сервисом воспользовались 32 тыс. наших избирателей, или 1%. Это удобный и востребованный сервис. Мы видим по количеству обращений и звонков в избирательную комиссию, что большинство вопросов по работе мобильного сервиса — как воспользоваться, где посмотреть», — отметил он.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»