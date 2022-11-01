В Татарстане семьям мобилизованных вручили продуктовые пакеты и направили груз в зону СВО

В Татарстане продолжают оказывать поддержку мобилизованным гражданам и их семей. Так, в Кукморском районе для них подготовили продуктовые пакеты. К благотворительному движению «Помощь рядом» присоединились организации и предприятия района, индивидуальные предприниматели, религиозные деятели и жители, пишет газета «Трудовая слава».

«Из нашего поселения мобилизовали шесть мужчин. Общаемся с их семьями, справляемся их делами. Ребята также на связи со своими близкими. Немало и тех, кто сами едут с ними на встречу. Желаем нашим землякам благополучно вернуться на малую родину», — рассказал глава Яныльского сельского поселения Ильгизар Курбанов.

Из Починок-Кучукского сельского поселения мобилизовано семь мужчин.

«Мы общаемся с семьями ребят, стараемся решать возникающие проблемы. В состав поселения входят восемь деревень. Вместе с жителями этих деревень мы собрали все необходимое для ребят. Сегодня доставим в Казань. Особую благодарность хочу выразить Роману Назирову, Раифу Шакирову. В рамках акции „Помощь рядом“ мы раздадим и семьям мобилизованных продуктовые пакеты», — рассказал глава поселения Реналь Гиниятов.

Всем мобилизованным, участникам специальной военной операции, их семьям будет оказана необходимая помощь и дальше.

Очередная гуманитарная помощь, собранная силами жителей Балтасинского района, была направлена на днях в Казань, пишет газета «Хэзмэт».

На этот раз жители собрали колбасу, мед, сыр, масло, джемы и теплую одежду. Далее груз из Казани будет направлен на Украину для ребят, участвующих в боевых операциях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск отправил в Лисичанск пять тонн гуманитарного груза, а Набережные Челны в зону СВО — 100 тонн гумпомощи.