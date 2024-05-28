В Татарстане семья выращивает кур-несушек и бройлеров

В Пестречинском районе Татарстана семья Александровых занимается выращиванием кур-несушек и бройлеров. Их «птичья ферма» находится в поселке Уланово, причем знают о ее наличии не только в республике, но и за ее пределами, пишет «Татарстан 24».

По словам молодых фермеров, развить свое хозяйство им помогло государство: они выиграли специальный грант. Сейчас Анастасия Александрова руководит хозяйством, отвечает за налоговую отчетность и организаторскую деятельность. В качестве бухгалтера выступает ее мать, а инициировал сам бизнес ее отец Александр Харченко.

Причем у семьи есть целых две площадки: одна — в селе Уланово, где представители семейного бизнеса организуют розничную продажу, а вторая — в деревне Колкомерки. Там Александровы выкупили три заброшенных помещения и в данный момент наводят там порядок.

Из-за напряженного графика работы, им приходится спать по 3 часа в сутки. Однако, когда клиенты выражают им благодарность, то члены семьи понимают, что их труд ценен и важен для людей.

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